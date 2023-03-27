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НовостиЭкономика27 марта 2023 18:19

Новые троллейбусы с увеличенным автономным ходом будут ходить из центра Краснодара в Немецкую деревню

Всего маршрут будут обслуживать 18 машин
Евгения ХАЛИКОВА
В Немецкую деревню начнут ходить троллейбусы. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Немецкую деревню начнут ходить троллейбусы. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодар поступил новый троллейбус увеличенным автономным ходом. Электробусы оснащены мощными аккумуляторными батареями, которые позволяют им обходиться без внешнего источника питания. Новую машину уже осмотрел глава городской администрации Евгений Наумов.

- Осмотрел один из новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые уже начали поступать в Краснодар. Новый транспорт можно описать двумя словами: достойно и современно, - рассказал мэр Краснодара.

В ближайшее время получим в муниципальный автопарк поступит еще 18 таких машин. После чего все они выйдут на 4-й городской маршрут, который будет продлен до Немецкой деревни.