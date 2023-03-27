Юные журналисты собрались в Сочи на конкурсе детской и юношеской прессы «Пестрая сорока»

В Сочи проходит фестиваль юных журналистов. Фото: пресс-службы администрации Сочи

В Сочи в восьмой раз проходит открытый городской фестиваль-конкурс детской и юношеской прессы «Пестрая сорока». В 2023 году он посвящен Году педагога и наставника в России, Году русского языка и Году архитектуры в Сочи.

- На заочный этап конкурса поступило более 140 работ из 45 образовательных учреждений Сочи, Кореновска и Кореновского района, а также из Краснодара, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Школьники знакомятся с азами журналистики, учатся находить актуальные темы для репортажа и высказывать свою точку зрения. Продлится фестиваль два дня.