Узнали, где будут отключения света в Сочи 28 марта 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 28 марта с 07:00 до 20:00 без электроэнергии останутся жители улиц Ленина 219к, Кирпичная 2, Дачная База Алея, Мира, Аэровокзальная, Котельная, Урожайная, Таврическая, Дачная, Малиновая, Петрозаводская, Славинская, Псебайская, Николаевская, Мостовая, Тульская, Светогорская, Подольская, Владимировская, Гранатовая, Афонская, Выселковская, Заря, Терновая, Дагестанская, Мзымтинская, Пермская, Куликовская и Просвещения.

Также будут обесточены объекты на улицах Ульянова, Хмельницкого, Новороссийское шоссе, Краснодонская, Высокогорная, Виноградная, Тимирязева, Армянская, Целинная, Лавровая, Яблочная, Тимирязева, Лавровая, Высокогорная, Пластунская, Лооская, Магаданская, Плановая, Октемберянская, Славы, Абовяна, Пластунская, Речная, Калараш 64Б, Изумрудная и Одоевского.

Ограничены в благах цивилизации будут и обитатели переулков Виноградный 10А, Юртовский, Пчелиный, Ближний, Тверской, Яблочный, Богдана-Хмельницкого, Южный и Павлова, а также садовых товариществ «Здоровье-6», «Вишневый», «Монтажник», «Прохлада» и «Крутые горки».