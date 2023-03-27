Выпускники школ Кубани досрочно сдали ЕГЭ по математике

В Краснодаре прошел досрочный экзамен по математике. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре 27 марта прошел досрочный экзамен ЕГЭ по математике. Единственный пункт в регионе был организован на базе краснодарской школы. Математику сдают те, кто собирается поступать в вуз с математическими уклоном, либо это предмет включен в перечень вступительных испытаний.

- Сегодня пункт сдачи экзаменов посетил 191 человек. Это выпускники прошлых лет и одиннадцатиклассники, которые не смогут присутствовать на экзаменах в основной период, - рассказали в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Кубани.

За ходом экзамена следили наблюдатели. Кабинеты были оснащены системой видеонаблюдение. Экзаменационные материалы поступили в режиме онлайн по защищенному каналу связи по сети интернет. Их распечатали непосредственно в аудитории, затем также отсканировали бланки с ответами.

Результаты участники смогут узнать не позднее 12 апреля. Продолжат досрочный период сдачи ЕГЭ экзамены по физике, биологии и иностранным языкам. Они пройдут 30 марта.