Губернатор поздравил бригаду спецназа из Краснодара с присвоением гвардейского звания

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Президент России Владимир Путин указом присвоил гвардейское звание 10-й отдельной отдельной бригаде спецназа ордена Жукова, которая базируется на Кубани. Такого почетного звания воинское соединение удостоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях. С присвоением гвардейского наименования военнослужащих поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

– Это очень почетный и заслуженный знак отличия для воинского соединения, которым подчеркивают особые заслуги и отвагу личного состава в ходе выполнения боевых задач. Уже двадцать лет бойцы и офицеры бригады твердо стоят на страже национальных интересов страны и охраняют рубежи нашего государства, – написал Кондратьев.

Звание «гвардейский» ранее было присвоено зенитной ракетной бригаде и 960-му штурмовому авиационному полку, которые также базируются в Краснодарском крае.