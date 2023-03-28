Стоимость проживания в гостиницах «три звезды» осталась на обычном уровне. Фото: Иван ВИСЛОВ

Летний отдых в Сочи подорожал на 30%. Это связано с тем, что курорт набирает популярность. В Сочи остается единственный действующий аэропорт. В прошлом году цены на курорте подняли на 40%, а в этом стоимость отдыха повысится еще на 20-30%. Стоимость проживания увеличится в основном в четырех- и пятизвездочных отелях. Стоимость проживания в гостиницах «три звезды» осталась на обычном уровне.

— В 2023 году отдых на двоих в Сочи на десять дней в четырехзвездочном отеле с трехразовым питанием может обойтись в 220 тыс. рублей. За ту же сумму россияне могут отдохнуть в Турции или Египте, причем эта стоимость подразумевает и перелет, и опцию all inclusive, - рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, самым популярным временем для отдыха в Сочи считаются майские праздники и июль-август. В эти дни отдых на курорте будет дороже.