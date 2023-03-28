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НовостиПроисшествия28 марта 2023 5:38

Локальный режим ЧС ввели из-за активации оползней в Туапсе

В администрации провели заседание по чрезвычайным ситуациям
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/tuapsevesti

Фото: t.me/tuapsevesti

В связи с активизацией оползневых процессов на улице Пархоменко в Туапсе ввели локальный режим ЧС.

- Режим ЧС введен в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан из-за оползней. Ранее здесь действовал режим повышенной готовности, - сообщили в администрации Туапсе.

В настоящее время специалисты обследовали 15 частных жилых домов. В общей сложности в пострадавшей от оползня зоне проживают 67 человек. Повреждена дорога.

- Режим ЧС введен, чтобы была возможность помогать жителям пострадавших улиц, формировать списки для предоставления социальных выплат, - отметил глава города Туапсе Сергей Бондаренко.