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НовостиОбщество28 марта 2023 6:38

В Краснодаре снесли 518 незаконных построек

Такую работу провели за 2022 год
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре с начала 2022 года убрали 518 незаконных капитальных построек. Кроме этого, в городе демонтировано 789 нестационарных объектов и 795 рекламных конструкций.

- Работа в данном направлении продолжается, мы должны довести ее до конца. Есть все пути строить законно, зарабатывать деньги, приносить пользу себе и людям, своим трудовым коллективам. Ни на один день нельзя сбавлять темп по наведению порядка, — отметил мэр города Евгений Наумов.

Ранее глава Краснодара поручил убрать автохлам у СТО в центре и на окраинах города.