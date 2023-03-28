В Краснодаре снесли 518 незаконных построек

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В Краснодаре с начала 2022 года убрали 518 незаконных капитальных построек. Кроме этого, в городе демонтировано 789 нестационарных объектов и 795 рекламных конструкций.

- Работа в данном направлении продолжается, мы должны довести ее до конца. Есть все пути строить законно, зарабатывать деньги, приносить пользу себе и людям, своим трудовым коллективам. Ни на один день нельзя сбавлять темп по наведению порядка, — отметил мэр города Евгений Наумов.

Ранее глава Краснодара поручил убрать автохлам у СТО в центре и на окраинах города.