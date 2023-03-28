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НовостиОбщество28 марта 2023 7:11

Полумиллионный долг взыскали приставы с жителя Славянска-на-Кубани

Мужчина погасил задолженность, чтобы не стать пешеходом
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Работа в данном направлении продолжается

Работа в данном направлении продолжается

Житель Славянска-на-Кубани задолжал 536 тысяч рублей. Но отдавать долг не хотел, деньги пришлось выбивать приставам.

- После ареста машины, должник согласился погасить задолженность. Пристав арестовал «ГАЗ-24» - «Волгу», которая была припаркована неподалеку от дома. Автомобиль на ответственное хранение должнику, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Не дожидаясь передачи арестованного автомобиля на принудительную реализацию, мужчина погасил задолженность в полном объеме.