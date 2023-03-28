На Кубани до конца года капитально отремонтируют более 40 больниц и поликлиник

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На Кубани продолжают ремонтировать больницы и поликлиники. До конца 2023 года будет обновлено более 40 медучреждений.

- На строительство и реконструкцию объектов здравоохранения мы предусмотрели 14,5 млрд рублей – это в 1,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Капремонт уже идет в шести поликлиниках Абинского, Динского, Белореченского, Брюховецкого, Славянского, Калининского районов. Еще 35 медучреждений по краю будут отремонтированы до конца года. Это повысит комфорт и доступность медицинского обслуживания и услуг для тысяч жителей Кубани, - сказал Вениамин Кондратьев.

Сейчас в поликлиниках и больницах меняют инженерные сети, окна, штукатурят стены и кладут керамическую плитку.

Новые поликлиники возводят в 11 населенных пунктах Краснодарского края. Медучреждения появятся в станицах Выселки, Новотитаровской Динского района, Тамань Темрюкского района, Старощербиновской и Крыловской, в селе Борисовка Новороссийска и станице Елизаветинской Краснодара. Также поликлиники построят на улице Куликова Поля и Писателя Знаменского Краснодаре, в Темрюке, Приморско-Ахтарске и Курганинске. Кроме этого, в настоящее время ведут строительство 14 зданий ВОП и установку 10 модульных ФАПов.