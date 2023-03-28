РНКБ выдал более 1 млрд рублей льготных кредитов для бизнеса с начала года по «Программе 1764»

Оборотный кредит в рамках данной программы можно взять на сумму до 500 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2023 года РНКБ предоставил заемщикам более 1 млрд рублей в рамках программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1764. Более 70% таких кредитов были выданы предпринимателям, работающим на территории Республики Крым и г.Севастополя. В соответствиями с условиями программы, представители бизнеса могут взять кредиты на развитие предпринимательской деятельности по ставке не выше 11% годовых, а также кредиты на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование задолженности по ставке до 10,25% годовых.

Оборотный кредит в рамках данной программы можно взять на сумму до 500 млн на срок до 3 лет, инвестиционный кредит – до 2 млрд рублей на срок до 10 лет, кредит на развитие предпринимательской деятельности – до 10 млн рублей на сумму до 3 лет. При этом заемщик должен осуществлять деятельность в одной или нескольких отраслях - сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, туристская деятельность, деятельность в области информации и связи; транспортировка и хранение; деятельность в области здравоохранения и пр. Подробнее с перечнем отраслей, а также с условиями кредитования в рамках этой программы можно ознакомиться на официальном сайте РНКБ.

- В целом за все время действия программы мы предоставили представителям малого и среднего бизнеса более 32 млрд рублей, - говорит вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Спрос предпринимателей на эту программу постоянно растет, так как она является одним из самых эффективных инструментов льготного кредитования. С помощью государственных программ поддержки МСП наши клиенты могут не только финансово обеспечивать текущую деятельность, но и делать вклад в развитие своего бизнеса.

Напомним, с сентября 2022 года банк также принимает заявки на кредитование инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики по новой льготной программе государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Воспользоваться ею могут предприятия, деятельность которых относится к сфере обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, общественного питания, логистики и пр. Подробнее ознакомиться с условиями можно на официальном сайте банка.

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