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НовостиОбщество28 марта 2023 8:20

В Краснодаре четыре улицы остались без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
На месте работает аварийна бригада

На месте работает аварийна бригада

В Краснодаре четыре улицы временно остались без света. Авария произошла в Прикубанском округе.

- Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключились ПС «РИП-317» и 15 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам им. Цезаря Куникова, им. Петра Метальникова. Без электроэнергии остаются жители улиц Прокофьева и С. Есенина.

В настоящее время на месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.