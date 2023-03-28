Ярослав Волков Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанский школьник стал призером олимпиады по экономике. Ярослав Волков участвовал в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Одиннадцатиклассник, занявший призовое место, учится в краснодарской гимназии №3. Заключительный этап проходил в НИУ ВШЭ в Москве. Задания по экономике в финале выполнили 375 школьников из всех регионов.

- Ярослав достойно представил Краснодарский край и получил право поступить в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю в течение четырех лет, - написала вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале. - Поздравляю парня и его наставника с высоким достижением и желаю им новых побед.

Напомним, Всероссийская олимпиада школьников проходит с 1 сентября по 30 июня по 24 предметам. Она состоит из четырех этапов - школьного, муниципального, регионального и заключительного.

Дипломы победителей и призеров действуют четыре года и позволяют поступить в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

На региональном этапе олимпиад в этом году выступили более четырех тысяч школьников Кубани. Из них 181 ученик стал победителем, а 980 – призерами.