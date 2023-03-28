«УАЗик» погибшего участника спецоперации из Краснодарского края передали ополченцам

Ростовские волонтеры передали ополченцам УАЗик погибшего бойца

Житель Кубани купил УАЗик для своего зятя, который служил в зоне СВО. Но передать автомобиль не успел - офицер Росгвардии Евгений Редько погиб под Херсоном. У него остались жена и две дочери.

Евгений Редько рвался в зону СВО с марта. Его жена Марина очень переживала и хотела отправиться вместе с ним – работать медсестрой в госпитале. Но женщина не могла рисковать жизнью из-за детей, поэтому муж поехал сам. Евгений отправился в зону спецоперации на Херсонском направлении 15 сентября, последний раз позвонил семье 15 октября.

Родители Марины – Анатолий Иванович и Ольга Григорьевна Бохины - любили Евгения как сына. Тесть купил ему в подарок «УАЗик», капитально отремонтировал и хотел передать в зону СВО, но не успел.

Общий знакомый предложил семье подарить автомобиль бойцам через ростовских волонтеров из благотворительного фонда «Колокол». Они регулярно возят гуманитарную помощь в зону спецоперации. Тесть погибшего участника СВО одобрил предложение.

Перед тем как отправиться в Горловку, ростовчане нанесли на «УАЗик» бронепленку. А еще сделали наклейку на автомобиль с именем и позывным погибшего бойца: «Банзай», сообщает «КП» - Ростов».