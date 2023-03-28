На Кубани за сутки COVID-19 заболели 168 человек, в том числе 16 детей

За сутки в регионе с выздоровлением выписали 161 пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 168 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 16 детей, самому младшему из которых – четыре месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, в Краснодаре получено 87 положительных результатов, в Тимашевском районе - 13, в Армавире - 11, В Тбилисском районе – 10. По восемь пациентов прибавилось в Новороссийске и Ейском муниципалитете, шесть - в Сочи, по четыре - в Северском, Тихорецком районах, три – в Красноармейском.

В Горячем Ключе, Динском, Кореновском, Калининском, Крымском районах заболели по два человека, в Кавказском, Мостовском, Темрюкском, Туапсинском районах – по одному.

За сутки в регионе с выздоровлением выписали 161 пациента.