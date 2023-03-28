С Генпланом Сочи ознакомились 56 тысяч местных жителей

Мобильные группы побывали во всех населенных пунктах города.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил с коллегами итоги общественных обсуждений концепции Генплана. С проектом на сегодняшний день ознакомились 56 тысяч местных жителей.

- Наши мобильные группы побывали во всех населенных пунктах города. Взяли в работу еще почти шесть тысяч обращений. В первую очередь они касаются строительства новых соцобъектов, развития инженерной инфраструктуры, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, разработчики Генплана вносят правки от сочинцев. После этого документ будут готовить к согласованию с федеральными и региональными ведомствами. К слову, окончательную версию Генплана примут уже осенью.