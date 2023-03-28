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НовостиОбщество28 марта 2023 8:56

С Генпланом Сочи ознакомились 56 тысяч местных жителей

Разработчики вносят правки от сочинцев
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Мобильные группы побывали во всех населенных пунктах города.

Мобильные группы побывали во всех населенных пунктах города.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил с коллегами итоги общественных обсуждений концепции Генплана. С проектом на сегодняшний день ознакомились 56 тысяч местных жителей.

- Наши мобильные группы побывали во всех населенных пунктах города. Взяли в работу еще почти шесть тысяч обращений. В первую очередь они касаются строительства новых соцобъектов, развития инженерной инфраструктуры, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, разработчики Генплана вносят правки от сочинцев. После этого документ будут готовить к согласованию с федеральными и региональными ведомствами. К слову, окончательную версию Генплана примут уже осенью.