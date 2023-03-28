В Краснодаре осудили бывшего застройщика за хищение у дольщиков 375 млн рублей

Приговор в законную силу пока не вступил Фото из архива КП

В Краснодаре озвучили приговор бывшему застройщику за обман дольщиков на 375 млн рублей. Ему назначили четыре года тюрьмы, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, подсудимый ранее работал замгендиректора одной из строительных компаний. После увольнения он начал строительство многоэтажек самостоятельно. Для этого мужчина организовал компанию с заглавными буквами в названии предприятия, аналогичными названию прошлого места работы.

С 2014 по 2017 год мужчина привлекал дольщиков к покупке квартир в ЖК «Седьмое небо по ул. Красных Партизан – ул. Азовская. Ему удалось похитить более 375 млн рублей. Известно, что часть суммы он легализовал, купив на нее автомобиль Кадиллак - К2ХХ.

Суд признал бывшего застройщика виновным и назначил четыре года тюрьмы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

- По вступлению приговора в законную силу подсудимый будет взят под стражу. Также судом для обеспечения права потерпевших на возмещение ущерба по заявленным гражданским искам сохранен арест, наложенный на имущество осужденного, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.