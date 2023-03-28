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НовостиКарта Кубани28 марта 2023 9:09

Владимир Путин поздравил спортсменку из Анапы с победой на чемпионате мира по боксу

Она одолела соперницу из Австралии
Мария ЧАЛАЯ
Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля.

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля.

Владимир Путин поздравил спортсменку из Анапы с победой на чемпионате мира по боксу. 18-летняя Анастасия Демурчян одолела Фрэнсис Скотт Кайе из Австралии в весе до 70 килограмм. Турнир прошел в Индии.

- Уважаемая Анастасия Сергеевна! От души поздравляю Вас с блестящей победой. Вы продемонстрировали мастерство, волю и яркие лидерские качества на чемпионате мира в Нью-Дели, - говорится в телеграмме с поздравлениями.

Президент России подчеркнул, что своей победой на чемпионате мира Анастасия подтвердила уверенные позиции российской школы бокса.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что тренер чемпионки мира по боксу из Анапы рассказала о победе в Индии.