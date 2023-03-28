Кубанские спортсмены завоевали 43 медали Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские батутисты выиграли лично-командное первенство России. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участниками соревнований в «Сириусе» стали более 600 атлетов от 11 до 16 лет из 31 региона страны. Из них 67 спортсменов представляли Краснодарский край.

Батутисты соревновались в четырех дисциплинах - индивидуальные и синхронные прыжки, прыжки на акробатической дорожке и двойном минитрампе. Главной судьей первенства выступила заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира по прыжкам на батуте Наталья Чернова.

По результатам кубанские спортсмены завоевали 32 медали в командных выступлениях и 11 в личных. Они выиграли 13 золотых, 20 серебряных и 10 бронзовых медалей.

- Отличились ребята из Краснодара, завоевав наибольшее количество медалей, однако, отметить стоит и представителей Геленджика, они активно развиваются и уже создают достойную конкуренцию внутри Краснодарского края, - отметил министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко. - Желаю ребятам и дальше повышать планку достижений.