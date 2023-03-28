На парковке в поселке Ильич находится 178 машин Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоят 178 машин. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего за сутки в Крым перевезены 256 авто и 275 пассажиров.

- С утра 28 марта на парковке в поселке Ильич находится 178 машин. На месте работают волонтеры, - сообщили в краевом оперштабе.

Уточняется, что всем водителям перед погрузкой на паромы выдают специальные пропуска.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября. Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.