В Анапе проведут забег на роликах. Фото: t.me/anapamolod

Забег на роликах в Анапе пройдет 8 апреля. Его проведут на территории картодрома «Формула 1», который представляет извилистую трассу, протяженностью 320 метров. Мероприятие будет приурочено к празднованию «Дня здоровья».

- Трасса требует уверенных навыков катания, смелости и стремления побеждать. Организаторами Фестиваля выступят Управление по делам молодежи Анапы, Центр патриотического воспитания «Ратмир» и EXTREME KIDS Экстрим Кидс / Анапа при поддержке Федерации роллер спорта Краснодарского края, - сообщили в пресс-службе курорта.

Уточняется, что фестиваль начнется в 10:00 часов. Его будут проводить по адресу: парк 30-летия Победы, картодром «Формула 1».