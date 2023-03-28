Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре водитель Mazda сбила 16-летнюю девушку. Авария произошла накануне, 27 марта, на улице Пригородной.

Предварительно, 31-летняя женщина около 14:00 проезжала за рулем Mazda 6. В этот момент 16-летняя девушка переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости перекрестка. Не успев притормозить, водитель сбила пешехода.

- В результате происшествия подросток с травмами была госпитализирована, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.