Депутат ЗСК от Сочи отправил в зону СВО очередную партию помощи

Фото: телеграм-канал Арменака Тозляна

В зону проведения специальной военной операции депутат Законодательного собрания Краснодарского края от Сочи Арменак Тозлян отправил новую партию ценного груза.

Арменак Тозлян на постоянной основе оказывает материально-техническую помощь группе «БАРС-16». Только с начала года он обеспечил казаков Хостинского района Сочи отрада специального назначения «Кубань» обмундированием, амуницией, тактическим снаряжением, лекарствами и медикаментами, тепловизорами и квадрокоптерами, внедорожниками и спецсредствами.

Подобная поддержка казакам оказывается регулярно. Такое решение о снабжении бойцов специальной военной операции депутат Заксобрания региона принял в конце прошлого года, когда собрал и отправил на передовую первую партию гуманитарного груза, в том числе и автомобили высокой проходимости.

Бойцы отряда специального назначения «БАРС-16» записали видеоролик, в котором выразили благодарность Арменаку Тозляну и добавили, что «победа будет за нами».

Парламентарий в свою очередь отметил, что видео от бойцов – самая высокая награда для него. И добавил, что и дальше будет оказывать поддержку участникам СВО.

- Наши казаки полностью экипированы и обеспечены всей необходимой амуницией. Всегда говорил, что это мы должны каждый день говорить «спасибо» бойцам за отвагу, доблесть и несокрушимую веру в нашу Победу! – акцентировал Арменак Тозлян.

Депутат ЗСК оказывает поддержку не только бойцам, но и жителям Донбасса. В частности, он передал клубу настольного тенниса «Единство» новый спортивный инвентарь.