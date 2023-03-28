Конкурс на лучший видеофильм проводят в Сочи к 40-летию нацпарка

В конкурсе могут участвовать все желающие

В Сочи проводят конкурс на лучший видеофильм в честь 40-летия нацпарка. Победители смогут бесплатно посещать все объекты нацпарка на протяжении года. В конкурсе могут участвовать все желающие, которым исполнилось 18 лет. Работы принимают до 25 апреля.

- Организаторы конкурса планируют собрать ценный видеоматериал о туристических объектах парка и биоразнообразии, популяризировать экологическую культуру, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, для ролика предлагается несколько тем: «Удивительная природа Сочинского нацпарка», «Из истории туристических объектов», «Любимой тропою», «Место, где я отдыхаю душой», «Деятельность Сочинского нацпарка».