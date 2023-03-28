Семь кубанских промпредприятий участвуют в выставке «MosBuild» в Москве Фото: admkrai.krasnodar.ru

Семь кубанских промпредприятий участвуют в выставке «MosBuild» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Международная выставка пройдет в столице с 28 по 30 марта. Участники представят на площадке строительные, отделочные материалы, электрическое и газовое оборудование.

Кубанские предприятия, в частности, презентуют сухие строительные смеси, теплозвукоизоляционные материалы из вспененного полиэтилена, газовые водонагреватели, электрические котлы, бойлеры, зеркала для ванных комнат, светодиодные светильники для промпредприятий и другие материалы.

- Участие в выставке дает возможность нашим предприятиям изучить актуальные новинки рынка строительных и отделочных материалов, найти клиентов и деловых партнеров, - отметил министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

Всего в 2023 году кубанские промпредприятия поучаствуют в краевых экспозициях на 76 отраслевых выставках.