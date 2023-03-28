Тело собаки со следами от выстрелов нашли на улице Красивой Фото: соцсети

Полиция Краснодара организовала проверку после сообщений о расстреле собак в Карасунском округе. По словам жителей, все произошло в СНТ «Железнодорожник-3».

Так, проходившая по улице Красивой женщина нашла мертвую собаку. На ее теле были раны, похожие на следы от выстрелов. Перед тем, как обнаружить пса, жительница слышала хлопки.

После происшествия женщина обратилась в полицию. Тем временем она посмотрела записи видеокамер. Они засняли, как по улице проезжал трактор владельца организации по аренде беседок и конных прогулок в СНТ. А чуть позже тела собаки не оказалось на том же месте.

Еще одного пса нашли на соседней улице. На его теле также обнаружили ранения от выстрелов. Собаку сразу отвезли с места в ветеринарную клинику.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

- Изъяты следы крови животных, записи с камер видеонаблюдения. Также полицейские опросили руководителя организации. Он отрицает свою причастность к расстрелу животных, - сообщил официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, в Краснодаре мужчина выстрелил из ружья в соседскую собаку. Полиция организовала проверку после происшествия в СТ «Химик» поселка Знаменского.