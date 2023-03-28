В Госдуму внесен важный закон для кубанского АПК

В Госдуму внесен документ, предусматривающий изменения в федеральный закон о семеноводстве. Вот, что написал в своем телеграм – аккаунте по этому поводу спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко

Безусловно, после принятия данного акта, мы будем вносить соответствующие корректировки и в нашу нормативную правовую базу. Тем более, что при подготовке закона, проект которого сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе, коллегами были учтены мнения и предложения, звучавшие в том числе и на заседаниях аграрного комитета кубанского парламента с участием ученых и отраслевиков.

В новом законе четко прописаны основные понятия, определяющие вектор реализации агрополитики в сфере семеноводства. Отдельный пункт посвящен селекции. И это, на мой взгляд, в сложившихся условиях вполне закономерно. Санкционное давление не ослабевает и поэтому мы должны полностью обеспечить агропром не только семенами зерновых культур, в том числе и кукурузы, но и пропашно-технических - подсолнечника, свеклы, сои. Собственного посевного материала данных видов сельхозрастений у нас пока недостаточно.

Не менее важным является и обозначенный в законопроекте вопрос пространственной изоляции. В этом залог хороших урожаев и, соответственно, увеличения семян собственной селекции.

Учитывая важность внесенного в Госдуму закона для кубанского АПК, поручил профильному комитету провести совещание по его обсуждению. Напомню, согласно доктрине продовольственной безопасности страны, 75% всех высеваемых семян должны быть нашей собственной селекции. Эту задачу к тому же поставил глава государства. И мы обязаны ее выполнить, - сказал Юрий Бурлачко