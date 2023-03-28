Валентина Великая Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани поздравил ветерана войны Валентину Великую с вековым юбилеем. О жительнице Кропоткина глава региона рассказал в своем telegram-канале.

Валентина Ивановна в июне 1941 года окончила школу городе Навашино Горьковской области и работала на судоремонтном заводе. Спустя год она получила повестку на фронт. Валентину Великую отправили в Комсомольск-на-Амуре на Дальнем Востоке. В школе младших авиаспециалистов она училась на электрика и ремонтировала двигатели самолетов.

После войны Валентина Ивановна вышла замуж. Вместе с супругом она перебралась на его родину в Кропоткин, где живет и сейчас. После переезда ветеран войны работала оператором разливной установки на маслозаводе и медсестрой в городской больнице.

За храбрость младший сержант Валентина Великая награждена Орденом Отечественной войны ІІ степени.

- Поздравляю Валентину Ивановну с вековым юбилеем! Жизненных сил, здоровья, теплоты и заботы родных и близких, - пожелал Вениамин Кондратьев.