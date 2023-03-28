В Анапе ремонтируют заброшенный детский лагерь «Юбилейный»

В Анапе ремонтируют детский лагерь «Юбилейный». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Анапе ремонтируют детский лагерь «Юбилейный». Он находился в заброшенном состоянии более 10 лет. Инвестор уже начал масштабные работы на Пионерском проспекте.

- Анапа всегда была детской здравницей. Сейчас очень важно, чтобы направление детского отдыха получало новый импульс в развитии. Рассчитываю, что и другие инвесторы последуют этому примеру, - сообщил мэр курорта Василий Швец.

На данный момент в лагере идет внешний и внутренний ремонт в четырех жилых корпусах. Также восстанавливают административный корпус и столовую. Рабочие подвели все необходимые коммуникации, устанавливают амфитеатр на 500 мест, благоустраивают и озеленяют территорию. Кроме того, готовят основу для спортивных площадок.

Планируется, что в будущем на территории лагеря построят 50-метровый открытый бассейн и создадут культурный центр. Работу здравницы сделают круглогодичной.