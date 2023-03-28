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НовостиОбщество28 марта 2023 10:58

В Краснодаре ищут добровольцев для плетения маскировочных сетей

Всех желающих просят прийти в храм в Комсомольской микрорайоне
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Маскировочная сеть изготавливается просто: в рыболовную или спортивную сеть в определенном порядке вплетается ткань

Маскировочная сеть изготавливается просто: в рыболовную или спортивную сеть в определенном порядке вплетается ткань

В Краснодаре ищут добровольцев для помощи в плетении маскировочных сетей. Их создают при храме Святого Духа в Комсомольском микрорайоне, а затем отправляют в зону СВО.

- Всех желающих просят подойти в храм 2 апреля к 11:00 к беседке чаепития. Добровольцам расскажут, как правильно нужно плести сети. Их изготавливают для маскировки от дронов, спутников, маскировки стоянок авто, блиндажей, мест хранения запасов и продовольствия, - отметили в храме.

На каждого бойца нужна индивидуальная сетка, поэтому работы хватит на всех.