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НовостиОбщество28 марта 2023 11:04

Ливень, грозу и сильный ветер обещают в Сочи

Ситуацию контролирует городской оперативный штаб
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.

В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.

В Сочи в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий. С вечера 28 марта до конца 29 марта прогнозируют сильный ветер. Порывы могут достигать 17–22 метров в секунду. Также на курорте ожидается сильный ливень и гроза.

- По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского ситуацию контролирует городской оперативный штаб, все службы работают в усиленном режиме, - сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Туристам и местным жителям рекомендуется воздержаться от отдыха у воды, не парковать машины под деревьями и рекламными щитами. В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.