Вторая энергоавария оставила без света семь улиц в Краснодаре

Энергоавария оставила без света семь улица Карасунского округа Фото из архива КП

В Краснодаре семь улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Карасунском округе.

- Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ, отключилась ПС «РП-70-ТП-628 «Б» и 10 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Уральской, Тюляева, Сормовской Симферопольской. Бех блага цивилизации остаются жители улиц Ким, Шевченко и Титаровская.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи устанавливается.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре без света из-за аварии остались четыре улицы Карасунского округа. Подачу уже восстановили.