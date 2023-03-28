Специалисты компании «Россети Кубань» подготовят энергообъекты к летнему пику нагрузок

Фото: «Россети Кубань»

В соответствии с утвержденной на текущий год ремонтной программой энергетики Краснодарского филиала «Россети Кубань» проведут ремонт и замену электрооборудования на 73 питающих центрах. Будут проверены и заменены провода ЛЭП (линий электропередачи общей протяженностью 172 км). Общая стоимость программы составит порядка 540 миллионов рублей. Территориально она охватит пять районов Краснодарского края, город Краснодар и Республику Адыгею.

Высоковольтные подстанции «Елизаветинская», «Дальняя», «Западная-2», «Биофабрика», «Центральная», «Юго-Восточная», «Военгородок», расположенные в столице края и на прилежащих территориях, пройдут тщательную подготовку к повышенным летним нагрузкам.

На объектах «Динская», «Пластуновская», «Нововеличковская», «Новотитаровская» (Динской район), а также «Ильская», «Львовская», «Новоивановская», «Смоленская» (Северский район) энергетики «Россети Кубани» проведут плановые ремонтные работы и техобслуживание. В этом же списке – подстанции Горячеключевского района: «Саратовская», «Горячий Ключ», «Мартанская».

В Республике Адыгеи (Тахтамукайский, Теучежский районы) будет осуществлено комплексное техобслуживание таких важных питающих центров, как «Заря», «Водохранилище», «Адыгейская» и «Термнефть». Проверке и замене при необходимости подвергнется часть оборудования: трансформаторы, разъединители, распределители, выключатели и другие узлы. Специалисты обновят покрытие металлоконструкций, информационные таблички, проведут мероприятия по противопожарной безопасности.

Техническое обслуживание и ремонт позволят объектам и далее функционировать в штатном режиме. Работы в районах края, пригороде Краснодара и Адыгеи будут проводиться в соответствии с заранее утвержденными планами.