На объекте сортируют отходы из Апшеронского, Белореченского, Горячеключевского районов и Сочи Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Белореченском районе Кубани почти в два раза увеличили мощность мусоросортировочного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На объекте с марта введен в эксплуатацию мобильный сортировочный комплекс. За счет этого производительность удалось увеличить на 100 тысяч тонн ежегодно.

Отмечается, что развитие мусоросортировочного комплекса уменьшит захораниваемые отходы и хранение мусора на полигоне.

- Это снизит экологическую нагрузку на окружающую среду в сезонные пиковые нагрузки, - сказал замглавы региона Андрей Прошунин. - Важно, что отбираемые ежемесячно на территории Белореченского комплекса около 900 тонн вторсырья – полимеров, стекла, картона и других - вновь вовлекают в хозяйственный оборот.

Напомним, мусоросортировочный комплекс в муниципалитете запустили в 2018 году. На объекте, в частности, сортируют отходы из Апшеронского, Белореченского, Горячеключевского районов и Сочи.