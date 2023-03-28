МВД Кубани назвало фейком информацию о росте преступности в регионе

Распространяемый приказ оказался фейком Фото: t.me/mvd_23
МВД Кубани опровергло информацию о росте преступности в регионе. Приказ об усилении мер контроля в крае активно распространяли в чатах мессенджеров.
В документе № 287 от имени краевого МВД говорилось о якобы ухудшении криминогенной обстановки в регионе.
- Данная информация не соответствует действительности. Призываем граждан критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Ейске опровергли сбор средств участникам СВО при оплате коммунальных услуг. Информацию распространяли в соцсетях.