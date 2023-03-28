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НовостиОбщество28 марта 2023 11:53

МВД Кубани назвало фейком информацию о росте преступности в регионе

Приказ об усилении мер контроля не соответствует действительности
Светлана ОВДЕЙ
Распространяемый приказ оказался фейком Фото: t.me/mvd_23

Распространяемый приказ оказался фейком Фото: t.me/mvd_23

МВД Кубани опровергло информацию о росте преступности в регионе. Приказ об усилении мер контроля в крае активно распространяли в чатах мессенджеров.

В документе № 287 от имени краевого МВД говорилось о якобы ухудшении криминогенной обстановки в регионе.

- Данная информация не соответствует действительности. Призываем граждан критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Ейске опровергли сбор средств участникам СВО при оплате коммунальных услуг. Информацию распространяли в соцсетях.