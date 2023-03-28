Проект благоустройства Фото: krd.ru

Изумрудный сквер Краснодара начнут благоустраивать в апреле. Проект прошел госэкспертизу. А муниципальный контракт заключат на предстоящей неделе, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Общественную зону создадут на участке, ограниченном улицам 9-й Тихой, 5-й Дорожной и Ейским Шоссе. Здесь уберут аварийные и высадят новые хвойные и лиственные деревья, кустарники, многолетние растения, уложат рулонный газон, проложат тротуарные дорожки, установят детские игровые и спортивные площадки и оборудуют велодорожку по периметру.

В центре сквера создадут площадь для проведения мероприятий. Кроме того, на территории обустроят систему автополива, проведут освещение, видеокамеры и сделают парковку на 80 мест.

- После заключения контракта с подрядчиком мы встретимся на месте с жителями, общественниками и озеленителями, чтобы обсудить предстоящие работы в этой части, - сообщил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

Работы выполнят за счет средств из краевого бюджет.

Напомним, название сквера «Изумрудный» выбирали жители Молодежного микрорайона в Прикубанском округе. Официально его утвердили в феврале 2022 года.