В Краснодаре прошла выставка «Город мастеров». Фото: Денис Яковлев/krd.ru

Школьники из Краснодара представили работы на выставке «Город мастеров». Мероприятие прошло в краевом выставочном зале изобразительных искусств.

- Эта выставка важна для каждого участника. Подобные мероприятия проводятся каждый год весной. Они имеют большой отклик от учеников. Для ребят это уникальная возможность показать свое творчество и приобщиться к искусству, - сообщила заместитель директора департамента образования Евгения Шкута.

Уточняется, что выставку посвятили Году педагога и наставника. Всем участникам вручили памятные дипломы от департамента образования.