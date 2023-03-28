По результатам врачи назначат индивидуальные консультации и при необходимости дополнительное обследование Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Темрюкском районе проведут обследование жителей Херсонской и Запорожской областей. Передвижной медицинский комплекс «Поезд здоровья» начнет работу с 29 марта. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В комплекс входят мобильный центр скрининговой диагностики Центра медпрофилактики, «Диспансеризация» ККЮ №1, передвижной маммограф краевого онкодиспансера и мобильный комплекс Центра СПИД. Обследование каждого пациента занимает в среднем 20 минут.

Врачи, в частности, измеряют артериальное давление, проводят экспресс-анализы общего холестерина и глюкозы крови, маммографию. По результатам врачи назначат индивидуальные консультации и при необходимости дополнительное обследование.

- Также жители Запорожской и Херсонской областей смогут сдать анализы на выявление ВИЧ-инфекций, - отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Андрей Сахаров.

Уточняется, что для пациентов проведут беседы о рисках заболеваний, пользе ЗОЖ и избавлении от вредных привычек.

Напомним, ранее обследование жителей Херсонской и Запорожской областей проводили в Анапе. Специалисты проверили здоровье около двух тысяч человек.