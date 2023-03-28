Новый спортивный сквер обустроят в горах Сочи

В перспективе сквер разделят на три части: спортивную школьную, спортивную общую и рекреационную.

В Сочи начинается обустройство нового сквера со спортивной инфраструктурой. Территория для отдыха появился в поселке Красная Поляна рядом со школой № 65.

- В перспективе сквер разделят на три части: спортивную школьную, спортивную общую и рекреационную. В ближайшие дни начнут обустраивать первую из них, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в сквере появится тир для сдачи нормативов ГТО, плац, гимнастическая площадка, трибуны, полосу препятствий и беговую дорожку.