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НовостиПроисшествия28 марта 2023 13:23

В Апшеронске при пожаре погиб 46-летний мужчина

Следователи организовали проверку
Светлана ОВДЕЙ
Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

На Кубани при пожаре погиб 46-летний мужчина. ЧП произошло накануне, 27 марта, в Апшеронске.

Предварительно, вечером по улице Пролетарской загорелся строительный вагончик. Жители, заметив пожар, вызвали на место экстренные службы. По прибытии пожарные начали тушить возгорание и обнаружили тело 46-летнегой мужчины, который жил в вагончике.

В настоящее время предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем при курении. Следователи организовали доследственную проверку.

- Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.