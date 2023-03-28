В Апшеронске при пожаре погиб 46-летний мужчина

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

На Кубани при пожаре погиб 46-летний мужчина. ЧП произошло накануне, 27 марта, в Апшеронске.

Предварительно, вечером по улице Пролетарской загорелся строительный вагончик. Жители, заметив пожар, вызвали на место экстренные службы. По прибытии пожарные начали тушить возгорание и обнаружили тело 46-летнегой мужчины, который жил в вагончике.

В настоящее время предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем при курении. Следователи организовали доследственную проверку.

- Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.