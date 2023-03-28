Ребенок выжил благодаря автокреслу Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в ДТП с грузовиками погибли двое взрослых и пострадал 4-летний ребенок. Смертельная авария произошли 28 марта Калининском районе.

Предварительно, 49-летний водитель грузовика Mercedes-Benz, проезжая в сторону станицы Полтавской, превысил скорость, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ВАЗ 2107. Легковушка в этот момент ехала в попутном направлении и поворачивала налево. От удара «семерку» отбросило на встречную полосу, где машина столкнулась лоб в лоб с грузовиком IVECO.

В результате ДТП погибли 37-летняя водитель и 63-летняя пассажирка ВАЗ 2107. Женщины скончались до приезда скорой. В машине также находился 4-летний ребенок, который выжил благодаря автокреслу. После осмотра врачей малышу назначили амбулаторное лечение.

- В ходе предварительного выяснения причин и обстоятельств ДТП установлено, что водитель IVEKO не имел категории управления данным транспортом. Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.