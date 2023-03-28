Губернатор Кубани пообщался с участниками краевого «Движения первых» в Сириусе Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сириусе проходит первый слет победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена». 179 победителей из Краснодарского края с наставниками представили проекты на площадке фестиваля. Глава регионе изучил площадки и пообщался с участниками Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

- Такие форумы и фестивали помогают раскрыть свой потенциал, обрести единомышленников. Вы должны в полной мере воспользоваться этими возможностями, чтобы найти себя в жизни. Ваш успех важен всему региону и стране, - обратился к участникам Вениамин Кондратьев. - Уверен, у нас очень талантливая молодежь - за вами будущее.

Первый слет победителей федерального конкурса «Большая перемена» с 26 по 29 марта проходит в Парке науки и искусства «Сириус». Кроме презентации Российского движения детей и молодежи «Движение первых», в рамках слета запустят четвертый сезон всероссийского проекта.