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НовостиОбщество28 марта 2023 14:54

Больница Туапсинского района получила новый аппарат УЗИ

Медоборудование закупили по нацпроекту
Светлана ОВДЕЙ
Больница Туапсинского района получила новый аппарат УЗИ Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больница Туапсинского района получила новый аппарат УЗИ Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больница Туапсинского района получила новый аппарат УЗИ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Медоборудование закупили по нацпроекту «Здравоохранение». Аппарат уже установили в Региональном сосудистом центре районной больницы.

Отмечается, что в оборудовании учли понятный интерфейс и компактный размер. Это позволяет устанавливать аппарат в палате или в других небольших помещениях. Его будут применять при кардиологических исследованиях.

- У нового аппарата высокий уровень визуализации, широкий набор опций и объемное сканирование. Благодаря этому нескольких действий объединяются в одно и уменьшается количество нажатий клавиш, - отметил главврач Туапсинской ЦРБ Игорь Смирнов.

В 2022 году по нацпроекту в регионе закупили 23 единицы оборудования. В этом году медучреждения Кубани получат еще 10 аппаратов.