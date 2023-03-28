Больница Туапсинского района получила новый аппарат УЗИ Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больница Туапсинского района получила новый аппарат УЗИ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Медоборудование закупили по нацпроекту «Здравоохранение». Аппарат уже установили в Региональном сосудистом центре районной больницы.

Отмечается, что в оборудовании учли понятный интерфейс и компактный размер. Это позволяет устанавливать аппарат в палате или в других небольших помещениях. Его будут применять при кардиологических исследованиях.

- У нового аппарата высокий уровень визуализации, широкий набор опций и объемное сканирование. Благодаря этому нескольких действий объединяются в одно и уменьшается количество нажатий клавиш, - отметил главврач Туапсинской ЦРБ Игорь Смирнов.

В 2022 году по нацпроекту в регионе закупили 23 единицы оборудования. В этом году медучреждения Кубани получат еще 10 аппаратов.