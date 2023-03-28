Александр Власов и Николай Долуда наградили казаков отряда специального назначения «Кубань»

Александр Власов и Николай Долуда посетили специальный учебный центр «Кубань». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов и депутат Государственной Думы, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда посетили специальный учебный центр «Кубань». На его территории проходят подготовку свыше сотни казаков-добровольцев, готовящихся к отправке в зону спецоперации. Бойцы продемонстрировали Смотр учебного центра начался с показательных выступлений по огневой, тактической, разведывательной, военно-медицинской, инженерной, топографической подготовке, а также по управлению беспилотными летательными аппаратами.

– Обучение в специальном центре «Кубань» уже прошли около тысячи казаков. Многие награждены государственными и краевыми наградами, – рассказал Александр Власов.

Сейчас боевые задачи в зоне СВО выполняют 4500 казаков. За высокую подготовку добровольцев инструкторы полигона получили наградные кресты «За заслуги перед российским казачеством» 1 и 2 степени. Также были награждены орденами Мужества, медалями «За отвагу» казаки отряда специального назначения «Кубань» (БАРС-16).