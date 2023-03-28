На Кубани открыли седьмой исправительный центр, где осужденные смогут работать и получать зарплату

В Краснодаре открылся новый исправительный центр. Фото: пресс-службы УФСИН России по Краснодарскому краю.

В Краснодаре открыли новый изолированный участок, функционирующий как исправительный центр. Эти учреждения называют гуманной альтернативой колониям для людей, осужденных за преступления, но приговоренных не к реальному лишению свободы, а к принудительным работам. Попавшие сюда осужденные могут пользоваться мобильными телефонами и интернетом, носить повседневную одежду, расплачиваться наличными средствами при совершении покупок. Однако, они все равно находятся под постоянным контролем сотрудников УИС.

- В открывшимся УФИЦ, рассчитанном на 120 мест, осужденные могут обучиться 11 рабочим специальностям: машиниста экскаватора, автоэлектрика, мастера отделочных работ, сварщика аргоновой сварки, плотника, механика, электрика, штукатура, водителя категорий «Е» и «С», арматурщика или же подсобного рабочего. Также им будет предоставлена помощь в трудоустройстве, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.

Наличие постоянного рабочего места и зарплаты повысит шанс осужденных на успешную социальную адаптацию, а также даст возможность погасить им имеющиеся иски. Это уже второй подобный центр в Краснодаре и седьмой в регионе. Ранее исправительные учреждения были открыты в Армавире, Славянске-на-Кубани, станицах Ильской и Ленинградской, а также в поселке Мичуринском Успенского района