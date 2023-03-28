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НовостиЭкономика28 марта 2023 17:12

Мэры Краснодара и узбекского Андижана планируют сотрудничать

В будущем два города могут стать побратимами
Евгения ХАЛИКОВА
У Краснодара может появится новый город-побратим.

У Краснодара может появится новый город-побратим.

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Мэры Краснодара и узбекского города Андижана намерены заключить соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил глава кубанской столицы Евгений Наумов. В будущем, оба города могут стать могут стать побратимами. Общение кубанского градоначальника его узбекского коллеги прошло по видеосвязи

- Об этом сегодня договорились с мэром или хокимом по-узбекски Гафуром Абдурахмановым. Перспективы вижу отличные, - подтвердил Евгений Наумов.

Встреча Наумова и Абдурахманова запланирована на конец апреля. Она пройдет в Ташкенте в рамках Международной промышленной выставки, где Краснодар продемонстрирует свои производственные возможности.