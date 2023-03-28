Детсад и школа в Новознаменском будут сданы в эксплуатацию летом 2023 года

В мае планируют достроить детсад и школу в Новознаменском. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В поселке Новознаменском в мае завершится строительство сразу двух социальных объектов, а уже в июне они будут введены в эксплуатацию. На данный момент трехэтажное здание школы на 300 мест готово на 67%, а двухэтажный детский сад на 230 мест — на 65%.

— Пригород Краснодара активно развивается и застраивается, поэтому здесь большая потребность в учебных заведениях. К новому учебному году здесь откроем две школы — начальную на 300 мест в Новознаменском и общеобразовательную на 1550 мест в Знаменском, - рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

Соцобъекты возводят в рамках нацпроекта «Образование». Всего в Краснодаре в 2023 году будет сдано 36 социальных объектов.