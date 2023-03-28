Фонд развития промышленности Кубани планирует увеличить размер льготных займов

В Краснодарском крае увеличат размер льготных займов Фонда развития промышленности региона. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае в два раза увеличится размер льготных займов от регионального Фонда развития промышленности региона. Решение об увеличении совместных с региональными фондами программ принял Наблюдательный совет ФРП России.

– Принято решение изменить до 200 млн рублей максимальную планку займов по совместным программам. Это будет способствовать более эффективному использованию средств региональных фондов развития промышленности, – рассказал вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Сейчас промышленники Кубани могут рассчитывать на любой из 15 льготных займов от Фонда развития промышленности. Из них 11 программ фонд реализует за счет собственных средств, а четыре – при софинансировании федерального ФРП.

– Дополнительные средства по программам совместного финансирования помогут поддержать большее количество промышленных предприятий, а также будут способствовать росту их инвестиционной активности в крае, - прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Благодаря этой поддержке в Краснодаре запущено производство литий-ионных аккумуляторов, а в Крымском районе нарастили линейку фармацевтической продукции и антисептических средств. Всего с 2018 года краевой ФРП поддержал 230 промышленных проектов на почти 5,4 млрд рублей.