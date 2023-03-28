На Кубани устанавливают обстоятельства аварии с участием сына экс-главы полиции Краснодара

Водитель на скорости врезался в дерево. Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего еще 18 марта в Геленджике. В районе Тонкого мыса 23-летний водитель автомобиля «Мерседес» не выбрал безопасную скорость, съехал с дороги и врезался в дерево.

- Водителя и его 23-летнюю пассажирку госпитализировали. Спасти жизнь девушки не удалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как стало известно, за рулем иномарки находился сын экс-начальника полиции и депутата гордумы Краснодара Александр Семенов. Имя молодого человека связывают с еще одной аварией, которая произошла семь лет назад. Тогда еще 17-летний подросток угнал родительское авто и въехал в бригаду дорожных рабочих на улице Дзержинского в Краснодаре. Из-за сильного столкновения один человек скончался, четверо с травмами были доставлены в больницу. После аварии возбудили уголовное дело. Молодого человека приговорили к трем годам колонии-поселения и лишили прав на 1 год.