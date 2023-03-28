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НовостиПроисшествия28 марта 2023 18:54

Обрушившийся на Батуми ураган может угрожать Кубани

В регионе резко ухудшится погода
Евгения ХАЛИКОВА
Порывы ветра на Кубани могут достигать 20 м/с.

Порывы ветра на Кубани могут достигать 20 м/с.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На черноморское побережье Грузии обрушился сильный ураган. Порывы ветра валят деревья, срывают крыши с домов и даже мешают авиалайнерам. Известно о жертвах среди местного населения. Синоптики говорят, что Батуми впервые за десятилетие столкнулся с таким стихийным ударом.

Между Батуми и черноморскими курортами Краснодарского края почти 300 км. Но по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отголоски урагана могут почувствовать на себе и жители Кубани.

С 29 марта в регионе ожидается облачная погода. Временами возможны осадки в виде дождя, а днем с мокрым снегом. В отдельных районах края будет наблюдаться комплекс метеорологических явлений: сильные осадки в сочетании с грозой, градом и сильные порывы ветра до 20 м/с.